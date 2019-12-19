У Росії суд виніс вирок п'яти кримським татарам, громадянам України, які нібито причетні до злочинів, пов'язаних з тероризмом та екстремізмом.

Про це повідомила в фейсбук український омбудсмен Людмила Денісова.

“Судилище Північно — Кавказького окружного військового суду визнало винними кримських татар у нібито тероризмі та екстремізмі — вони позбавлені волі сумарно на 68 років”, — зазначила вона.

Йдеться про п’ятьох громадян України — Теймура Абдуллаєва, Рустама Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова — які були безпідставно позбавлені волі за сфабрикованою кримінальною справою.

“На початку 2018 року в порушення норм міжнародного права їх вивезли з території тимчасово окупованого Криму в Ростов-на-Дону, а у червні 2018 року вони були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом. … Теймур Абдуллаєв отримав 17 років позбавлення волі, Рустем Ісмаїлов — 14 років, Узеір Абдуллаєв — 13 років, Еміль Джемаденов і Айдер Саледінов по 12 років позбавлення волі відповідно”, — уточнила Денісова.

Також омбудсмен повідомила, що у вівторок, 24 грудня, у Верховному суді РФ пройде судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок суду. Денисова закликала Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович делегувати представників на вказане судове засідання, щоб забезпечити дотримання судом гарантованих міжнародними нормами прав і свобод кримських татар.

“Адже тільки спільними діями ми зможемо протистояти владі РФ, яка використовує антитерористичне і антиекстремістське законодавство на території тимчасово окупованого Криму аби придушити “інакомислення”, жертвами якого найчастіше стають представники кримськотатарського народу та українці, зокрема, журналісти, адвокати, правозахисники, активісти та інші представники громадянського суспільства”, — підкреслила Денісова.