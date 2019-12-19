Про це повідомила в фейсбук український омбудсмен Людмила Денісова.
“Судилище Північно — Кавказького окружного військового суду визнало винними кримських татар у нібито тероризмі та екстремізмі — вони позбавлені волі сумарно на 68 років”, — зазначила вона.
Йдеться про п’ятьох громадян України — Теймура Абдуллаєва, Рустама Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова — які були безпідставно позбавлені волі за сфабрикованою кримінальною справою.
“На початку 2018 року в порушення норм міжнародного права їх вивезли з території тимчасово окупованого Криму в Ростов-на-Дону, а у червні 2018 року вони були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом. … Теймур Абдуллаєв отримав 17 років позбавлення волі, Рустем Ісмаїлов — 14 років, Узеір Абдуллаєв — 13 років, Еміль Джемаденов і Айдер Саледінов по 12 років позбавлення волі відповідно”, — уточнила Денісова.
Також омбудсмен повідомила, що у вівторок, 24 грудня, у Верховному суді РФ пройде судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок суду. Денисова закликала Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович делегувати представників на вказане судове засідання, щоб забезпечити дотримання судом гарантованих міжнародними нормами прав і свобод кримських татар.
“Адже тільки спільними діями ми зможемо протистояти владі РФ, яка використовує антитерористичне і антиекстремістське законодавство на території тимчасово окупованого Криму аби придушити “інакомислення”, жертвами якого найчастіше стають представники кримськотатарського народу та українці, зокрема, журналісти, адвокати, правозахисники, активісти та інші представники громадянського суспільства”, — підкреслила Денісова.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- 9 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.