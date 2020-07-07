У Росії продажі смартфонів вартістю менше 10 тисяч рублів зросли на 48% після виплат на дітей.

Про це повідомляє “Комерсант” з посиланням на рітейлерів.

Сплеск продажів спостерігався у перші дні червня та липня. Показники “були практично на рівні передноворічних”.

Зазначається, що це підтримало російський ринок після спаду в період самоізоляції. За словами експертів, ринок РФ єдиний з європейських показав зростання.

Джерела видання пов’язують це з державними виплатами на дітей від трьох до 16 років в червні і в липні, про які оголошував президент РФ Володимир Путін. На ці цілі російським урядом було виділено 548 мільярдів рублів.

Зростання продажів фіксували “Связной” і “М.Видео-Эльдорадо”, а також мережі мобільних операторів. У “Вымпелкоме” лідерами за кількістю проданих пристроїв виявилися Samsung, Honor і Xiaomi. Представники МТС пов’язують різке зростання продажів з сукупністю причин, серед яких відкриття торгових центрів після карантину, відкладений попит і зниження витрат на відпочинок.