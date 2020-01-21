Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.
Як повідомляється, президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.
Агентство також навело список нового уряду:
Перший віце-прем’єр – Андрій Білоусов,
Віце-прем’єр – Дмитро Григоренко (глава апарату уряду),
Віце-прем’єр – Юрій Трутнєв (повпред президента в Далекосхідному федеральному окрузі),
Віце-прем’єр – Вікторія Абрамченко,
Віце-прем’єр – Юрій Борисов,
Віце-прем’єр – Тетяна Голікова,
Віце-прем’єр – Олексій Оверчук,
Віце-прем’єр – Марат Хуснуллін,
Віце-прем’єр – Дмитро Чернишенко.
Міністри:
Міністр освіти – Сергій Кравцов,
Міністр науки і вищої освіти – Валерій Фальков,
Міністр з розвитку Далекого Сходу – Олександр Козлов,
Міністр природних ресурсів і екології – Дмитро Кобилкін,
Міністр внутрішніх справ – Володимир Колокольцев,
Міністр юстиції – Костянтин Чуйченко,
Міністр закордонних справ – Сергій Лавров,
Міністр промисловості і торгівлі – Денис Мантуров,
Міністр культури – Ольга Любимова,
Міністр будівництва і ЖКГ – Володимир Якушев,
Міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій – Максут Шадай,
Міністр енергетики – Олександр Новак,
Міністр економічного розвитку – Максим Решетніков,
Міністр з ГО і НС – Євген Зінич,
Міністр фінансів – Антон Силуанов,
Міністр охорони здоров’я – Михайло Мурашко,
Міністр транспорту – Євген Дітріх,
Міністр сільського господарства – Дмитро Патрушев,
Міністр праці та соцзахисту – Антон Котяков,
Міністр оборони – Сергій Шойгу,
Міністр спорту – Олег Матицін.
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