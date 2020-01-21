Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Як повідомляється, президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.

Агентство також навело список нового уряду:

Перший віце-прем’єр – Андрій Білоусов,

Віце-прем’єр – Дмитро Григоренко (глава апарату уряду),

Віце-прем’єр – Юрій Трутнєв (повпред президента в Далекосхідному федеральному окрузі),

Віце-прем’єр – Вікторія Абрамченко,

Віце-прем’єр – Юрій Борисов,

Віце-прем’єр – Тетяна Голікова,

Віце-прем’єр – Олексій Оверчук,

Віце-прем’єр – Марат Хуснуллін,

Віце-прем’єр – Дмитро Чернишенко.

Міністри:

Міністр освіти – Сергій Кравцов,

Міністр науки і вищої освіти – Валерій Фальков,

Міністр з розвитку Далекого Сходу – Олександр Козлов,

Міністр природних ресурсів і екології – Дмитро Кобилкін,

Міністр внутрішніх справ – Володимир Колокольцев,

Міністр юстиції – Костянтин Чуйченко,

Міністр закордонних справ – Сергій Лавров,

Міністр промисловості і торгівлі – Денис Мантуров,

Міністр культури – Ольга Любимова,

Міністр будівництва і ЖКГ – Володимир Якушев,

Міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій – Максут Шадай,

Міністр енергетики – Олександр Новак,

Міністр економічного розвитку – Максим Решетніков,

Міністр з ГО і НС – Євген Зінич,

Міністр фінансів – Антон Силуанов,

Міністр охорони здоров’я – Михайло Мурашко,

Міністр транспорту – Євген Дітріх,

Міністр сільського господарства – Дмитро Патрушев,

Міністр праці та соцзахисту – Антон Котяков,

Міністр оборони – Сергій Шойгу,

Міністр спорту – Олег Матицін.

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