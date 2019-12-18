Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять створення "Північного потоку - 2".

Про це передає російське агентство “ТАСС”.

“Ми виходимо з того, що цей проект (Північний потік – 2 – Ред.) буде закінчено”, – заявив Пєсков.

У Кремлі вважають, що введення санкцій з боку США є “безпосереднім порушенням міжнародного права”.

“Вони (санкції – Ред.) є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки, нав’язування європейським споживачам дорожчої і неконкурентоспроможної продукції – більш дорогого природного газу”, – сказав прес-секретар Володимира Путіна.

На думку Пєскова, подібні дії “не подобається ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу”.