Про це передає російське агентство “ТАСС”.
“Ми виходимо з того, що цей проект (Північний потік – 2 – Ред.) буде закінчено”, – заявив Пєсков.
У Кремлі вважають, що введення санкцій з боку США є “безпосереднім порушенням міжнародного права”.
“Вони (санкції – Ред.) є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки, нав’язування європейським споживачам дорожчої і неконкурентоспроможної продукції – більш дорогого природного газу”, – сказав прес-секретар Володимира Путіна.
На думку Пєскова, подібні дії “не подобається ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу”.
- Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, в якому передбачено введення санкцій проти компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу “Північний потік – 2“.