Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента Росії з Президентом України Володимиром Зеленським може бути узгоджена в будь-який момент.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але в той же час ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт”, – розповів Пєсков.

У той же час спікер Путіна додав, що за необзідності зустріч президентів може бути узгоджена в “будь-який момент”.

“Невірно говорити, що зустріч планувалася, була констатація того, що і Путін, і Зеленський будуть перебувати на заході, і, якщо вони вважатимуть за необхідне, вони зможуть там в кулуарах швидко переговорити з тих питань, які для них важливі. Але, на жаль, їм так і не довелося побувати на одному заході вчора”, – сказав він про присутність двох президентів на заходах в Ізраїлі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський не зустрічався в Єрусалимі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.