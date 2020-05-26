Військовий вертоліт Мі-8 загорівся після жорсткої посадки в аеропорту Анадиря, загинули четверо членів екіпажу.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Попередньо, всі четверо, що знаходилися на борту загинули.

Зазначається, що причиною катастрофи стали технічні неполадки при випробуванні після техобслуговування.

“Інцидент стався через виявлену несправність на висоті 30 метрів”, – повідомило джерело.

Пізніше цю інформацію агентству підтвердили представник уряду Чукотського автономного округу і в Міноборони РФ.