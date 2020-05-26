Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
Попередньо, всі четверо, що знаходилися на борту загинули.
Зазначається, що причиною катастрофи стали технічні неполадки при випробуванні після техобслуговування.
“Інцидент стався через виявлену несправність на висоті 30 метрів”, – повідомило джерело.
Пізніше цю інформацію агентству підтвердили представник уряду Чукотського автономного округу і в Міноборони РФ.
- Це вже друга аварія Мі-8 за останні сім днів в Росії. 19 травня військово-транспортний вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в Підмосков’ї, екіпаж загинув.