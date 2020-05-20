Про це “Інтерфаксу” повідомили в Міноборони.

Відзначається, що інцидент стався в 20 кілометрах від міста Клин близько 20:00 при виконанні навчально-тренувального польоту. Політ виконувався без боєкомплекту.

Вертоліт здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості. До місця аварії вертольота вилетіла комісія головного командування Повітряно-космічних сил Росії.

За попередньою інформацією Міноборони, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Також повідомляється, що в екіпажі було три людини.

Транспортно-бойовий Мі-8 вважається одним з наймасовіших гелікоптерів в Збройних силах Росії.