Російські ЗМІ поширили дезінформацію про те, що в Китаї "Арбідол" визнали ліками від коронавірусу.

Про це повідомляє ресурс The Insider.

Уточнюється, що російські ЗМІ, такі як The Bell, “Дождь“ і “Відомості“ поширювали інформацію про те, що медичний препарат “Арбідол“ є препаратом проти коронавируса.

“Насправді Китай, звичайно ж, ні про що подібне не повідомляв. У КНР все ще не розроблена вакцина від коронавірусу, тому йдуть активні пошуки препаратів, які могли б полегшити перебіг хвороби. На даний момент тестується близько 30 лікарських засобів і один з кандидатів на тестування – “Арбідол”, – йдеться в матеріалі спростуванні.

Про рекомендовані лікарські засоби, які використовуються для полегшення хвороб, серед яких був згаданий і “Арбідол”, дійсно повідомляли в офіційній заяві щодо плану діагностики коронавируса.

При цьому через деякий час російські видання “Ехо Москви” і “Медуза” дали спростування, яке, втім доповнили знову з помилкою. Зокрема, в Twitter “Медузи” написали, що в рекомендаціях китайського міністерства охорони здоров’я мова йде не про “Арбідол”, а про “Абідол”.

Після цього The Bell “поправляв колег“, що ніби китайці писали саме про “Арбідол“, але помилка була допущена при перекладі слова з китайської мови латиницею.

В той же час на даний момент фейк вже був опублікований деякими українськими ЗМІ.