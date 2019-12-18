Про це повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.
Герасимов зазначив, що мова йде про навчання, які альянс зараз проводить в акваторії Балтійського і Чорного морів, а також в Польщі та країнах Балтії.
“У країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного і Балтійського морів посилюється військова активність, збільшується інтенсивність військових навчань блоку. Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до задіяння своїх військ в масштабному військовому конфлікті”, – заявив він.
Більш того, військовослужбовець впевнений в тому, що в НАТО спеціально популяризують тезу про “російську військову загрозу”, щоб в майбутньому виправдати свої агресивні дії.
При цьому, він підкреслив, що НАТО пояснює будь-які дії Росії щодо забезпечення безпеки як “загрозу миру”.
У той де час в Генштабі РФ упевнені, що передумов для “масштабної війни” до 2050 року немає.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо членства України та Грузії в НАТО, прийняте у 2008 році, досі залишається чинним.
- 3 грудня Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.