Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов вважає, що навчання країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) - не що інше, як підготовка до масштабного конфлікту.

Про це повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.

Герасимов зазначив, що мова йде про навчання, які альянс зараз проводить в акваторії Балтійського і Чорного морів, а також в Польщі та країнах Балтії.

“У країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного і Балтійського морів посилюється військова активність, збільшується інтенсивність військових навчань блоку. Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до задіяння своїх військ в масштабному військовому конфлікті”, – заявив він.

Більш того, військовослужбовець впевнений в тому, що в НАТО спеціально популяризують тезу про “російську військову загрозу”, щоб в майбутньому виправдати свої агресивні дії.

При цьому, він підкреслив, що НАТО пояснює будь-які дії Росії щодо забезпечення безпеки як “загрозу миру”.

У той де час в Генштабі РФ упевнені, що передумов для “масштабної війни” до 2050 року немає.