В России, в Верхнемамонском районе Воронежской области трое украинцев погибли в результате ДТП.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Воронезької області.

Близько першої години ночі 8 лютого, на 694 км автодороги М-4 зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з номерними знаками України під керуванням 37-річного водія та вантажного автомобіля МAN, під керуванням 45-річного водія.

В результаті аварії водій мікроавтобуса і двоє пасажирів – жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік – загинули на місці. Ще п’ятеро пасажирів, чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами госпіталізовані в Павловську районну лікарню.

Водій і пасажири Mercedes мали при собі паспорти громадян України.

За даними російської прокуратури, вони їхали Москву на роботу.

За версією слідства, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажівкою МAN.