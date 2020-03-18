У Росії помер письменник і політик Едуард Лимонов, визнаний в Україні персоною нон грата.

Про це повідомили в партії “Друга Росія”, яку він очолював.

Лимонову було 77 років.

Причина смерті Едуарда Лимонова не уточнюється. На сайті “Іншої Росії” повідомляється, що всі подробиці вони нададуть у середу, 18 березня.

Едуард Лимонов – тоді Едуард Савенко – народився в Дзержинську. Молоді роки провів у Харкові, наприкінці 1960-х переїхав до Москви. Після 1974 року письменник емігрував до Нью-Йорка.

У США він вступив у соціалістичну партію і критикував місцеву владу. У 1980 році переїхав до Франції, де підтримував комуністичну партію, а в 1987 році отримав французьке громадянство.

Після розпаду СРСР Лимонов повернувся до Росії й поновив російське громадянство. Тоді ж в РФ вперше почали видаватися його художні твори.

У 1993 році Лимонов заснував Націонал-більшовицьку партію, яку згодом російський суд визнав екстремістською організацією й заборонив. У 2010 році на її основі була створена нова опозиційна партія під назвою “Друга Росія”.

Лимонов запам’ятався вкрай негативним ставленням до незалежності України, вважаючи українську державність “неприродною”.

У 1999 році він був оголошений СБУ персоною нон грата після закликів до порушення територіальної цілісності України. Але в 2007 році заборону на в’їзд в Україну зняли.

Лимонов підтримував анексію Росією Криму в 2014 році і бойовиків “Л\ДНР” на Донбасі.