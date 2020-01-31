На території Росії виявлені двоє перших хворих новим типом коронавірусу з Китаю: в Забайкаллі і Тюменській області.

Про це повідомила віце-прем’єр РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голікова, яку цитує російське агентство “Інтерфакс”.

За її словами, хворі – громадяни Китаю.

Як зазначає агентство, ще напередодні ввечері влада РФ повідомляла, що в країні поки ніхто не заразився коронавірусом.

“Службами Росспоживнагляду на території РФ виявлено двох хворих новою інфекцією коронавірусу – у Забайкальському краї і Тюменській області. Вони знаходяться під жорстким спостереженням, ізольовані, їм надається необхідна допомога. Обидва громадяни Китаю”, – зазначила Голікова, яку цитує російське агентство “ТАСС”.

Вона уточнила, що Росія через коронавірус обмежує перетин монгольського кордону з РФ і починає евакуацію російських громадян із китайського міста Ухань і провінції Хубей (якщо ті виявлять таке бажання).

За словами чиновниці, в Ухані знаходяться 300 громадян РФ, в Хубеї – 341. Росіянам дадуть можливість вибору: залишитися в Китаї або повернутися. У разі рішення виїхати, вони проведуть два тижні в карантині.

Всі громадяни РФ, що знаходяться на острові Хайнань, будуть повернуті на батьківщину до 4 лютого.

Голікова також поінформувала, що Росія з 1 лютого призупиняє авіасполучення з Китаєм через епідемію коронавірусу. Новий режим буде діяти з 00:00 в ніч на суботу.

За словами Голікової, між РФ і КНР будуть закриті майже всі повітряні маршрути (крім регулярних рейсів “Аерофлоту” в Пекін, Шанхай, Гуанчжоу і Гонконг, а також регулярних рейсів Китайських авіаліній у столичний аеропорт “Шереметьєво”).

При цьому влада РФ не збираються закривати поштові та вантажні перевезення з Китаєм.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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