У Росії 26 квітня повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу - 6361.

Про це повідомляє сайт уряду РФ стопкоронавірус.рф.

За даними на ранок 26 квітня в Росії виявлено 6361 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19, на 395 випадків більше, ніж днем ​​раніше. Всього з початку епідемії в РФ захворіли 80 949 осіб.

За минулу добу померли 66 осіб з коронавірусом (стільки ж, скільки днем ​​раніше). Всього з моменту початку епідемії в країні померли 747 осіб.

За даними Росспоживнагляду, за весь період проведено понад 2,8 млн лабораторних досліджень на коронавірус нового типу, в тому числі 156,1 тис. – за останню добу. Під медичним наглядом залишаються 173 тисячі 374 людини.