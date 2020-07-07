У центрі російської столиці Москви біля будівлі головного управління ФСБ відбулася серія одиночних пікетів на підтримку колишнього журналіста видань "Коммерсант" і "Відомості" Івана Сафронова, затриманого за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє видання Zona Media.

Раніше повідомлялося, що 7 липня в Москві затримали радника глави Роскосмосу Івана Сафронова. Російська влада звинуватила його в “роботі на НАТО”.

До призначення на посаду радника Дмитра Рогозіна Сафронов працював в Комерсанті, проте звільнився звідти на вимогу власника Алішера Усманова через статтю про голову Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко.

Російські журналісти вийшли на пікет проти затримання Сафронова.

На акції затримано більше 20 осіб, переважно журналістів. Повідомляється, що серед затриманих – Маріанна Біленька (оглядач “Комерсанта”), Галина Сахаревич (колишній співробітник “Комерсанта”) Микита Гірін (колишній журналіст “Нової газети”), співробітники “Комерсанта” Олена Черненко, Христина Дюрягин і Олександр Черних, а також працює в інтернет-виданні “Проект” Ольга Чуракова.

Також затримали кореспондента Reuters Поліну Микільську, журналісток Анну Зіброву, Галину Сахаревич і Майю Сєдову, співробітницю Transparency International Дарину Бурлакову. Найвідомішою із затриманих є Ксенія Собчак, колишня кандидат на президентських виборах 2018 року в Росії.