У Росії за добу зареєстровано 14 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на оперативний штаб із попередження та боротьби з новою коронавірусною інфекцією.

Дев’ять нових випадків зараження підтверджено в Москві, два в Кемеровській області, по одному в Московській області, Санкт-Петербурзі, в Калінінградській області.

Всі зазначені особи за останні два тижні відвідували Францію, Італію, Німеччину, Австрію, Іспанію, Польщу і Швейцарію.

Відтак, наразі кількість хворих у Росії становить 59 осіб. З них 56 – це росіяни (55 “привезли” вірус з-за кордону). Ще двоє – громадяни Китаю, і один – громадянин Італії.

Вже одужали чотири людини: двоє громадян КНР, один житель Москви, який побував в Італії, та італійський студент із Петербурга.