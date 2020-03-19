Про це заявили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації за коронавірусом в Москві, повідомляє ТАСС.

У повідомленні сказано, що 79-річну пацієнтку госпіталізували 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня вона перейшла на лікування в приватну медичну організацію.

Коли медики отримали позитивний результат тесту на коронавірус, то перевели пацієнтку в інфекційну лікарню. У цьому медзакладі вона і померла. Медики підкреслили, що крім коронавірусу у жінки були й інші хронічні захворювання.

Медики стверджують, що смерть жінки настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: “цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після тестування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам’яна хвороба, цереброваскулярна хвороба”.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін написав, що у жінки дійсно діагностували коронавірус, але померла вона не через нього, а внаслідок того, що у неї відірвався тромб.

Всіх тих, хто близько контактував з пацієнткою оглянули лікарі. Ні в кого з них немає важких симптомів захворювання.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.