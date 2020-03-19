Про це заявили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації за коронавірусом в Москві, повідомляє ТАСС.
У повідомленні сказано, що 79-річну пацієнтку госпіталізували 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня вона перейшла на лікування в приватну медичну організацію.
Коли медики отримали позитивний результат тесту на коронавірус, то перевели пацієнтку в інфекційну лікарню. У цьому медзакладі вона і померла. Медики підкреслили, що крім коронавірусу у жінки були й інші хронічні захворювання.
Медики стверджують, що смерть жінки настала в результаті пневмонії на тлі дуже важкої супутньої патології: “цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, стан після тестування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам’яна хвороба, цереброваскулярна хвороба”.
Пізніше мер Москви Сергій Собянін написав, що у жінки дійсно діагностували коронавірус, але померла вона не через нього, а внаслідок того, що у неї відірвався тромб.
Всіх тих, хто близько контактував з пацієнткою оглянули лікарі. Ні в кого з них немає важких симптомів захворювання.
Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.
- Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.