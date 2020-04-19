У Росії за добу було зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом з початку пандемії.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

“За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 6 060 в 78 регіонах. З них майже 43% виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби”, – сказано в повідомленні.

Водночас уточнюється, що тільки в Москві за добу було зафіксовано 3 570 випадків. Таким чином, кількість хворих COVID-19 в столиці збільшилася до 24 324 людей.

“У Росії наростаючим підсумком зареєстровано 42 тис. 853 випадки (+16,5%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах”, – йдеться в повідомленні.

Померли за добу в Росії 48 людей.

У той же час за минулу добу 234 людини в РФ вилікувались від коронавірусу.