Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.

Про це передає російське агентство ТАСС.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання контактної групи, воно пройшло в режимі відеоконференції. Темою засідання стало звільнення і обмін утримуваних осіб. Обговорення відбулося, і на цей раз є конкретні результати“, – сказав він.

За словами Гризлова, на переговорах вдалося узгодити умови для обміну утримуваними особами до кінця 2019 року.

Раніше в ефірі російського “Першого каналу” міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами до Нового року є перешкоди.