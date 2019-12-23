Про це передає російське агентство ТАСС.
“Сьогодні відбулося позачергове засідання контактної групи, воно пройшло в режимі відеоконференції. Темою засідання стало звільнення і обмін утримуваних осіб. Обговорення відбулося, і на цей раз є конкретні результати“, – сказав він.
За словами Гризлова, на переговорах вдалося узгодити умови для обміну утримуваними особами до кінця 2019 року.
Раніше в ефірі російського “Першого каналу” міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами до Нового року є перешкоди.
- У середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту“ переговори Тристоронньої контактної групи.
- Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти домовленості про перемир’я, яке би гарантував президент РФ Володимир Путін.
- Крім того, він повідомив, що домовленості щодо обміну утримуваними особами під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську також не вдалося досягти.