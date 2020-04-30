У Росії вже кілька десятків лікарень закрили на карантин через спалах епідемії коронавірусу, медпрацівники не мають необхідних засобів.

Про це повідомляється в матеріалі американського каналу CNN.

Відзначається, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Росії подолала позначку в 100 000. Таким чином країна обігнала Китай та Іран.

Водночас, як заявив епідеміолог Росспоживнагляду Олександр Горєлов, 64% вогнищ коронавірусу в РФ містяться в шпиталях.

“Протягом кількох тижнів російські незалежні засоби масової інформації та неурядові організації повідомляли про анонімні прохання від обурених медичних працівників, які стверджували, що знаходяться на передньому краю кризи суспільної охорони здоров’я без належного захисту, і що бюрократія коштувала життів. У міру того як ситуація погіршується, багато хто стає більш відвертим, іноді ризикуючи потрапити до суду”, – йдеться в статті.

Наприклад, три тижні тому в Санкт-Петербурзі закрили на карантин місцевий інститут травматології й ортопедії, де знаходилося близько 500 пацієнтів і персоналу. Госпіталь назвали “російським Diamond Princess”, порівнюючи його з круїзним лайнером, який раніше опинився на карантині біля берегів Японії через спалах коронавірусу на борту.

26 квітня одна з працівниць інституту опублікувала на Youtube заклик про допомогу.

“Я кашляю, мої груди болять, але тут немає нікого, хто б звернув на це увагу. Тут немає лікування і немає медицини. Ніхто не перевіряє, як ми себе почуваємо, незрозуміло, який план, коли все це закінчиться”, – говорила жінка у розпачі.

За словами голови відділу спінальної хірургії пітерського інституту ортопедії, всі лікарі його департаменту заразилися коронавірусом.

При цьому в інституті не відповіли на запит журналістів CNN, щоб прокоментувати ситуацію, яка склалася.

Своєю чергою два працівники інституту на умовах анонімності розповіли, що в установі немає адекватних захисних засобів, а багато лікарів, у яких брали тест на коронавірус, просто не отримали результатів. Знімки їх легенів при цьому показують пневмонію.

Повідомляється, що як мінімум 23 медичних установи в Росії мусили закритися на карантин. Більшість з них є не спеціалізованими інфекційними закладами, а — лікарнями іншого напряму. Офіційної статистики поширення вірусу серед медперсоналу в Росії не надають і на запити прокоментувати інформацію не відповідають.

“Путін потрапив під критику за надсилання захисних засобів в Сполучені Штати, Італію та Сербію для допомоги в той час як деякі російські лікарі повинні власноруч шити собі захисні маски та одяг”, – йдеться в матеріалі.

Також деякі російські лікарі скаржаться, що в лікарнях просто перестали тестувати їх на коронавірус для того, щоб цілу установу не закрили на карантин.

Російські медичні працівники змушені звертатися до активістів і волонтерів громадських організацій для того, щоб забезпечити себе необхідним захисним обладнанням. При цьому розголошення такої інформації в Росії може мати для медпрацівників наслідки. З них може бути стягнутий штраф за “поширення фейкових новин про нестачу обладнання”.

Відзначається, що на цю мить в Росії померли від коронавірусу вже 70 лікарів і цей список може бути неповним.