Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
Уточнюється, що про “рух України в правильному напрямку” заявила заступник голови МЗС РФ Олександра Грушко.
“Позиція Євросоюзу на сьогоднішній день полягає в тому, що весь комплекс стратегічних відносин Росії і ЄС підвішений на виконанні мінських угод”, – сказала вона.
У той же час, на думку російського дипломата, на даний момент прогресу у виконанні Мінських угод недостатньо.
“Є рух в правильному напрямку, але, тим не менше, цього абсолютно недостатньо”, – вважає Грушко.
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