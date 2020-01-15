У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Україна "рухається в правильному напрямку" у виконанні Мінських угод.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Уточнюється, що про “рух України в правильному напрямку” заявила заступник голови МЗС РФ Олександра Грушко.

“Позиція Євросоюзу на сьогоднішній день полягає в тому, що весь комплекс стратегічних відносин Росії і ЄС підвішений на виконанні мінських угод”, – сказала вона.

У той же час, на думку російського дипломата, на даний момент прогресу у виконанні Мінських угод недостатньо.

“Є рух в правильному напрямку, але, тим не менше, цього абсолютно недостатньо”, – вважає Грушко.