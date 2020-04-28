Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті російського уряду “стопкоронавірус.рф”.
Уточнюється, що загальна кількість хворих в Росії становить вже 93 558 осіб.
При цьому за останню добу тільки в Москві було зафіксовано 3075 заражень. Всього в столиці РФ заразилися коронавірусом вже 48 426 людей.
Відзначається, що за добу в Росії померли від коронавірусу 72 людини, з яких 44 людини померли в Москві.
Всього в Російській Федерації з початку епідемії померли від COVID-19 вже 867 людей.
Також повідомляється, що за кількістю хворих коронавірусом Росія обійшла Іран.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.