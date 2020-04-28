У Російській Федерації підтверджено вже більше 93 000 випадків зараження коронавірусом.

Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті російського уряду “стопкоронавірус.рф”.

Уточнюється, що загальна кількість хворих в Росії становить вже 93 558 осіб.

При цьому за останню добу тільки в Москві було зафіксовано 3075 заражень. Всього в столиці РФ заразилися коронавірусом вже 48 426 людей.

Відзначається, що за добу в Росії померли від коронавірусу 72 людини, з яких 44 людини померли в Москві.

Всього в Російській Федерації з початку епідемії померли від COVID-19 вже 867 людей.

Також повідомляється, що за кількістю хворих коронавірусом Росія обійшла Іран.