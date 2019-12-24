Про це повідомляє російське агентство ТАСС.
За попередніми даними, причиною аварії стала технічний відмова системи управління літаком.
“За попередньою інформацією, аварія сталася через відмову в системі управління Су-57”, – сказав один зі співрозмовників агентства.
Інше джерело зазначило, що, цілком ймовірно, “стався збій в управлінні хвостовим оперенням”.
Зазначається, що льотчик встиг катапультувався і вижив.
Це перша аварія винищувача Су-57.
Новітній винищувач п’ятого покоління Су-57 призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей. Літак має надзвукову крейсерську швидкість польоту, внутріфюзеляжное озброєння, радиопоглощающую покриття (технологія “стелс”), а також новітній комплекс бортового обладнання.
- Раніше повідомлялося, що в Мурманську горів російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”.
- Під час пожежі на російському авіаносному крейсері “Адмірал Кузнєцов” загинули двоє людей.