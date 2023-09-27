Громадянам України країна окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно, – повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Це пряма та відверта відповідь путінського режиму на розпочаті слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути. Щиро сподіваюсь на розголос. Бо нічого іншого росія не боїться. Але розголос, досі працює, – зазначив Андрющенко.