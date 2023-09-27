24 Героїв будуть засуджувати до довічного ув’язнення лише за те, що вони боронили свою Україну. Їм інкримінують ст. 278 («Насильственный захват власти») й ст. 205.5 («Участие в террористической организации») кримінального кодексу РФ.

Громадянам України країна окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно, – повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Це пряма та відверта відповідь путінського режиму на розпочаті слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути. Щиро сподіваюсь на розголос. Бо нічого іншого росія не боїться. Але розголос, досі працює, – зазначив Андрющенко.