Covid-19 Україна

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На Рівненщині карантин не пом'якшуватимуть

У Рівненській області прийняли рішення не послаблювати карантин з 22 травня через рекордну кількість хворих на коронавірус COVID-19.

Четвер, 21 травня 2020, 15:47

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

Він зазначив, що рішення не послаблювати карантин у Рівненській області комісія з питань ТЕБ та НС прийняла через епідемічну ситуацію.

“За минулу добу в регіоні зафіксували 66 випадків на COVID-19 – це новий місцевий антирекорд”, – заявив Коваль.

За його словами, було також виявлено спалах коронавірусу у Здолбунівському інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, де заразилися 6 працівників і 6 підопічних. Інтернат закрито для відвідувачів, контактні особи обстежуються.

“У зв’язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення”, – наголосив Коваль.

  • Раніше повідомлялося, що Чернівецька область не зможе пом’якшити карантин 22 травня.
  • В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19 тисяч 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 476 нових випадків.
Теги: Коронавірус, карантин

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