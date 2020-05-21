На Рівненщині карантин не пом'якшуватимуть

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.
Він зазначив, що рішення не послаблювати карантин у Рівненській області комісія з питань ТЕБ та НС прийняла через епідемічну ситуацію.
“За минулу добу в регіоні зафіксували 66 випадків на COVID-19 – це новий місцевий антирекорд”, – заявив Коваль.
За його словами, було також виявлено спалах коронавірусу у Здолбунівському інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, де заразилися 6 працівників і 6 підопічних. Інтернат закрито для відвідувачів, контактні особи обстежуються.
“У зв’язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення”, – наголосив Коваль.
- Раніше повідомлялося, що Чернівецька область не зможе пом’якшити карантин 22 травня.
- В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19 тисяч 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 476 нових випадків.