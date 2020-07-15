У Рівненській області в рамках ослаблення карантину дозволили роботу кінотеатрів і закладів культури.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.

“Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,6, при допустимій нормі менше 11%. Це означає, що Рівненщина може послабити карантинні обмеження”, — зазначив Коваль.

За його словами, в області вирішили дозволити працювати закладам культури та кінотеатрам, але за умови, що наповненість залів не перевищуватиме 50%.

У середу, 15 липня, розглянуть можливість відкрити ресторани, кафе, бари, їдальні у приміщеннях.

Нагадаємо, що станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України.