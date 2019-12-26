У Рівненській області від коклюшу помер одномісячний хлопчик. Він два тижні перебував у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології, але медикам не вдалося його врятувати.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

Коклюш був ускладнений двосторонньою негоспітальною пневмонією.

“Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, проте жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків”, – повідомили в міністерстві.

Підкреслюється, що єдиним методом захисту від цього захворювання є вакцинація, яка повинна проводитися у віці двох, чотирьох, шести і 18 місяців.

У МОЗ нагадали, що серед симптомів коклюшу – помірний жар, нежить, кашель, який переходить в спазматичний. У немовлят може бути тимчасове припинення дихальних рухів. Симптоми проявляються на 7-10 день після зараження.

Відзначимо, що в календарі профілактичних щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.