Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.
Коклюш був ускладнений двосторонньою негоспітальною пневмонією.
“Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, проте жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків”, – повідомили в міністерстві.
Підкреслюється, що єдиним методом захисту від цього захворювання є вакцинація, яка повинна проводитися у віці двох, чотирьох, шести і 18 місяців.
У МОЗ нагадали, що серед симптомів коклюшу – помірний жар, нежить, кашель, який переходить в спазматичний. У немовлят може бути тимчасове припинення дихальних рухів. Симптоми проявляються на 7-10 день після зараження.
Відзначимо, що в календарі профілактичних щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.
- Міністерство охорони здоров’я України пропонує жителям окупованих територій отримати безкоштовні щеплення в підконтрольних Уряду частинах країни.