Про це повідомляє пресслужба “Батьківщини”.
У партії заявляють про тиск на політсилу.
У будинок зловмисники закинули три пляшки із запальною сумішшю.
Сергій Ткачук написав заяву в поліцію.
“Партія “Батьківщина” однозначно пов’язує злочин із політичною діяльністю глави своєї парторганізації. І Сергій Ткачук, і очолювана ним в Костопільському районі “Батьківщина” є беззаперечними лідерами електоральних симпатій”, – йдеться в заяві “Батьківщини”.
Політсила розцінює підпал будинку і замах на життя Ткачука як політичний тиск.
Фото: пресслужба Нацполіції України
За фактом умисного пошкодження майна – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – поліція відкрила кримінальне провадження. На момент підпалу в будинку знаходилися дружина і дочка Сергія Ткачука.