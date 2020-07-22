В ніч з 21 на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради та Костопільської районної організації партії "Батьківщина" (Рівненська область) Сергія Ткачука.

Про це повідомляє пресслужба “Батьківщини”.

У партії заявляють про тиск на політсилу.

У будинок зловмисники закинули три пляшки із запальною сумішшю.

Сергій Ткачук написав заяву в поліцію.

“Партія “Батьківщина” однозначно пов’язує злочин із політичною діяльністю глави своєї парторганізації. І Сергій Ткачук, і очолювана ним в Костопільському районі “Батьківщина” є беззаперечними лідерами електоральних симпатій”, – йдеться в заяві “Батьківщини”.

Політсила розцінює підпал будинку і замах на життя Ткачука як політичний тиск.

Фото: пресслужба Нацполіції України

За фактом умисного пошкодження майна – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – поліція відкрила кримінальне провадження. На момент підпалу в будинку знаходилися дружина і дочка Сергія Ткачука.