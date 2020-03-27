Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

“На Рівненщині підтвердили дев’ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев’яти випадках”, – написав Коваль.

За його словами, наразі хворі ізольовані, їхній стан – стабільний.

Проводяться всі необхідні медичні процедури.