Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що в цілому в області підтверджено вже 319 випадків коронавірусу COVID–19. З них за останню добу – 5 підтверджених випадків.
“Це мешканці Рівного віком від 34 до 52 років”, – пише голова ОДА.
Крім того, ще 60 проб на коронавірус в даний момент знаходяться в обласному лабораторному центрі на перевірці.
- Станом на 20 квітня в Україні зареєстровано 5710 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.