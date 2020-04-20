Голова Рівненської обласної державної адміністрації заявив, що в області зафіксовано 319 випадків зараження коронавірусом.

Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що в цілому в області підтверджено вже 319 випадків коронавірусу COVID–19. З них за останню добу – 5 підтверджених випадків.

“Це мешканці Рівного віком від 34 до 52 років”, – пише голова ОДА.

Крім того, ще 60 проб на коронавірус в даний момент знаходяться в обласному лабораторному центрі на перевірці.