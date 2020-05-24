Про це поінформували в прес-службі Рівненської обласної держадміністрації.
Так, станом на 23 травня було виявлено 24 інфікованих людей (8 працівників і 16 підопічних). За добу стало відомо про 12 випадків зараження. Це люди у віці від 36 до 83 років.
П’ятеро людей знаходяться в стаціонарі, інші – на самоізоляції.
В інтернаті триває тестування серед персоналу і підопічних.
“Через спалах у Здолбунівському будинку-інтернаті 23 травня з 9:00 ранку встановлено контрольно-пропускний пункт на в’їзді/виїзді на територію заклад”, – сказано в повідомленні.
Раніше голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підписав розпорядження про створення комісії з метою службового розслідування спалаху в інтернаті.
Варто зазначити, що станом на ранок 23 травня повідомлялося про 1368 випадків зараження в області.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
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- Згідно з повідомленням Офісу президента, в Міністерстві охорони здоров’я поліпшили прогноз щодо готовності українських областей до другого етапу карантину. Так, представники МОЗ назвали тільки шість областей, де не можна послаблювати карантин. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області.