На Рівненщині зафіксували спалах коронавірусу COVID-19 в Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів.

Про це поінформували в прес-службі Рівненської обласної держадміністрації.

Так, станом на 23 травня було виявлено 24 інфікованих людей (8 працівників і 16 підопічних). За добу стало відомо про 12 випадків зараження. Це люди у віці від 36 до 83 років.

П’ятеро людей знаходяться в стаціонарі, інші – на самоізоляції.

В інтернаті триває тестування серед персоналу і підопічних.

“Через спалах у Здолбунівському будинку-інтернаті 23 травня з 9:00 ранку встановлено контрольно-пропускний пункт на в’їзді/виїзді на територію заклад”, – сказано в повідомленні.

Раніше голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підписав розпорядження про створення комісії з метою службового розслідування спалаху в інтернаті.

Варто зазначити, що станом на ранок 23 травня повідомлялося про 1368 випадків зараження в області.