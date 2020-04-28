Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
“На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішено посилити карантин в селі. Відсьогодні починають встановлювати блокпости. До роботи у склад КПП залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики”,- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вони перевірятимуть температуру, проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу, дезінфікуватимуть транспорті засоби, які доставляють продукти харчування та ліки.
Крім того, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду з населеного пункту.
“На місцевих дорогах рух транспорту обмежено, крім спеціального та визначеного. З 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян і рух транспорту. Рекомендовано об’їзд населеного пункту, у разі неможливості буде забезпечено транзит без зупинок через село”, – повідомили в ОДА.
- Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.