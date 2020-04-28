У селі Зоря Рівненської області обмежили в’їзд та виїзд через спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

“На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішено посилити карантин в селі. Відсьогодні починають встановлювати блокпости. До роботи у склад КПП залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони перевірятимуть температуру, проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу, дезінфікуватимуть транспорті засоби, які доставляють продукти харчування та ліки.

Крім того, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду з населеного пункту.

“На місцевих дорогах рух транспорту обмежено, крім спеціального та визначеного. З 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян і рух транспорту. Рекомендовано об’їзд населеного пункту, у разі неможливості буде забезпечено транзит без зупинок через село”, – повідомили в ОДА.