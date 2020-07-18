У Рівному серед працівників дитячих садів протестували тисячу осіб, внаслідок чого у 49 співробітників підтвердили коронавірус у різних формах.

Про це повідомила заступниця мера міста Галина Кульчинська.

Працівників тестували за допомогою ІФА-методики.

“З понеділка по четвер включно майже 1000 працівників наших дитсадків здавали кров на ІФА-тести. Маємо результат: із майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить про або, перенесену раніше хворобу, або скрите носійство вірусу. У дев`яти людей тести показали наявність імуноглобуліну-М, що свідчить про наявність в організмі вірусу”, – повідомила вона.

Тих співробітників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи тепер на допустять. Їх протестують ще з допомогою ПЛР-діагностики.