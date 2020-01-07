Українська розвідка штабу операції об'єднаних сил встановила, що в переддень Різдва на окупованих територіях Донбасу бойовик розстріляв своїх товаришів по службі.

Про це повідомили в прес-службі штабу ООС.

“У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 окремого мотострілкового полку. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним”, — йдеться в повідомленні.

Також в штабі зазначили, що є ймовірність, що російські ЗМІ замовчать про цей інцидент або звинуватять у вбивстві бойовиків українських військовослужбовців.