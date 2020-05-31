На Сході Африки, в Руанді зареєстрований перший смертельний випадок від захворювання коронавірусом за період всієї епідемії.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

За даними міністерства охорони здоров’я Руанди, від коронавіруса помер 65-річний чоловік, який повернувся з-за кордону.

Він був госпіталізований, але помер від ускладнень.

Відзначимо, в Руанді зафіксовано 359 випадків захворювання коронавірусів.

Раніше в British Medical Journal опублікували дослідження, в якому прогнозувалося, що до 190 тисяч африканського населення може померти протягом року внаслідок пандемії, якщо уряд не вживе термінових заходів.

Йдеться про населення 47 країн, які складають африканський регіон ВООЗ. Це 250 мільйонів осіб.

До цього переліку не входить такі країни, як Лівія, Єгипет і Судан.