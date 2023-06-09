Тисячі румунських вчителів зібралися в центрі Бухареста з вимогою підвищення зарплат і кращих умов праці.

Джерело: Euronews

У Румунії відклали іспити через те, що в країні вже третій тиждень триває страйк вчителів. У п’ятницю на площі Перемоги на мітинг зібралися понад 12 тисяч вчителів з усієї країни.

Румунський уряд ухвалив меморандум, у якому говориться, що наступного року освітяни отримають підвищення зарплати.

Зарплати нових вчителів будуть подібні до середнього доходу в країні. Повідомляється, що з 1 січня 2024 року зарплати збільшуватимуться поетапно, перший внесок становитиме 45% від загального стрибка.

Після оголошення про підвищення зарплати прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке закликав вчителів припинити страйк.

“Я переконаний, що вчителі розуміють заклик і вірять, що я працюю від імені уряду, щоб припинити цей страйк”, — сказав він.

Проте вчителів це не переконало.

Один з учасників протесту сказав: “Наші колеги засмучені не лише через зарплату, а й через відсутність довіри до уряду. У цій країні не дотримуються закону, більше нічого не дотримуються!”