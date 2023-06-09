Джерело: Euronews
У Румунії відклали іспити через те, що в країні вже третій тиждень триває страйк вчителів. У п’ятницю на площі Перемоги на мітинг зібралися понад 12 тисяч вчителів з усієї країни.
Румунський уряд ухвалив меморандум, у якому говориться, що наступного року освітяни отримають підвищення зарплати.
Зарплати нових вчителів будуть подібні до середнього доходу в країні. Повідомляється, що з 1 січня 2024 року зарплати збільшуватимуться поетапно, перший внесок становитиме 45% від загального стрибка.
Після оголошення про підвищення зарплати прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке закликав вчителів припинити страйк.
“Я переконаний, що вчителі розуміють заклик і вірять, що я працюю від імені уряду, щоб припинити цей страйк”, — сказав він.
Проте вчителів це не переконало.
Один з учасників протесту сказав: “Наші колеги засмучені не лише через зарплату, а й через відсутність довіри до уряду. У цій країні не дотримуються закону, більше нічого не дотримуються!”
- За даними досліджень, час, який витрачають батьки на допомогу з навчанням своїм дітям, мало впливає на їх успішність у школі. Натомість більше шансів отримати вищу оцінку мають діти із сімей високого соціально-економічного статусу.