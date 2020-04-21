Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Уточнюється, що пом’якшення карантинних обмежень планується в Румунії не раніше, ніж з 15 травня.

“Зараз діє чинний указ про надзвичайний стан, термін якого спливає 15 травня. Отже, після 15 травня, якщо кількість інфікованих людей зменшиться, зменшиться кількість загиблих від цієї хвороби, якщо ми всі будемо дотримуватися заходів і справи йтимуть добре, ми зможемо перейти до поступового послаблення”, – сказано в повідомленні.

Водночас акцентується, що вихід з карантину буде здійснюватися поступово.