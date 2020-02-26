Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомляється, що захворювання було діагностовано у людини, яка три тижні тому відвідувала Італію, де зараз спостерігається спалах захворювання.
За інформацією румунського телеканалу Realitatea Plus, пацієнт був поміщений на карантин в Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Керівництво лікарні поки не коментує ситуацію.
Напередодні на території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тисяч осіб.
У Швейцарії та іспанською регіоні Каталонія також зафіксували перші випадки зараження коронавірусом COVID-19. В Австрії і Хорватії підтвердили перші випадки захворювання на коронавірус нового типу. Хворі в цих країнах громадяни напередодні відвідували Італію.
- У Прикордонслужбі повідомили, що температуру будуть міряти на в’їзді в Україну тим, хто прибуває з Італії, де стався найбільший в Європі спалах коронавірусу.
- Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що влада України прийняли рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни.
- Влада китайської провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху коронавірусу, заявила, що інкубаційний період Covid-19 може тривати до 27 днів.