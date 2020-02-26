У Румунії підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що захворювання було діагностовано у людини, яка три тижні тому відвідувала Італію, де зараз спостерігається спалах захворювання.

За інформацією румунського телеканалу Realitatea Plus, пацієнт був поміщений на карантин в Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Керівництво лікарні поки не коментує ситуацію.

Напередодні на території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тисяч осіб.

У Швейцарії та іспанською регіоні Каталонія також зафіксували перші випадки зараження коронавірусом COVID-19. В Австрії і Хорватії підтвердили перші випадки захворювання на коронавірус нового типу. Хворі в цих країнах громадяни напередодні відвідували Італію.