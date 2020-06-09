Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что действия ограничений должны быть продлены еще на 30 дней – до середины июля.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

На початку березня в Румунії ввели суворе блокування, щоб протистояти епідемії. Карантин незабаром був ослаблений.

“Ми бачимо, що кількість нових інфекцій значно не скоротилася, тому нам потрібно розширити цей режим для боротьби з вірусом”, – сказав він.

Продовження карантину має бути схвалено парламентом, де центристському уряду не вистачає більшості.

Ліві соціал-демократи, які очолюють опозицію, погрожують заблокувати продовження обмежень, звинувачуючи кабінет в спробі змінити повсякденне життя через “штрафи і обмеження”.

На сьогодні в Румунії зареєстровано 20 749 випадків зараження COVID-19, з яких 14 910 одужали і 1345 померли.

За останні 24 години було зареєстровано 145 нових випадків.