Уряд Румунії прийняв рішення продовжити дію режиму підвищеної готовності в країні ще на місяць у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання Digi24.

Зазначається, що режим підвищеної готовності в країні продовжили ще на 30 днів.

“На засіданні уряду ми продовжили режим підвищеної готовності ще на 30 діб, це необхідно через зростання кількості хворих і смертей від COVID-19”, – заявив віцепрем’єр Ралука Туркан.

За його словами, нові карантинні обмеження вводитися не будуть, але й ті, що є зараз не пом’якшуватимуться.

Відповідно до рішення уряду, носіння масок у закритих громадських приміщеннях, таких як магазини та громадський транспорт, залишається обов’язковим. Також забороняється організовувати та проводити мітинги, демонстрації, ходи, концерти чи інші види зібрань на відкритих просторах чи збори, пов’язані з культурними, науковими, мистецькими, релігійними, спортивними чи розважальними заходами у приміщенні. Крім того, закритими залишаються ресторани.

Згідно з офіційними даними, в країні за останню добу виявили 641 випадок захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 34 226 людей, водночас померла – 1951.