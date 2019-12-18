Про це повідомляє румунське видання Mediafax.ro.

Уточнюється, що потяги зіштовхнулисЯ на станції в місті Плоєшті.

Аварія сталася внаслідок зіткнення вантажного поїзда, що перевозить цукор, з поїздом пасажирським, на якому їхали 50 осіб.

За попередньою інформацією, вантажний потяг проігнорував стоп-сигнал.

Відзначається, що кілька вагонів зійшли з рейок.

Наразі залізничний рух між Бухарестом і Плоєшті припинено.

“Про людей піклуються. Десять постраждалих забрали “швидкі”, ще одного з багатьма травмами за допомогою вертольота доставлять в Бухарест”, – повідомляють в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій.

На теперішній час   обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Фото: Mediafax.ro

  • На переїзді перегону Вешніца – Новоград-Волинський (Житомирська область) 10 липня близько 20:00 зіштовхнулися поїзд “Інтерсіті +” і легковий автомобіль. В результаті ДТП постраждала одна людина.