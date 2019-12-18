Про це повідомляє румунське видання Mediafax.ro.
Уточнюється, що потяги зіштовхнулисЯ на станції в місті Плоєшті.
Аварія сталася внаслідок зіткнення вантажного поїзда, що перевозить цукор, з поїздом пасажирським, на якому їхали 50 осіб.
За попередньою інформацією, вантажний потяг проігнорував стоп-сигнал.
Відзначається, що кілька вагонів зійшли з рейок.
Наразі залізничний рух між Бухарестом і Плоєшті припинено.
“Про людей піклуються. Десять постраждалих забрали “швидкі”, ще одного з багатьма травмами за допомогою вертольота доставлять в Бухарест”, – повідомляють в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій.
На теперішній час обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
- На переїзді перегону Вешніца – Новоград-Волинський (Житомирська область) 10 липня близько 20:00 зіштовхнулися поїзд “Інтерсіті +” і легковий автомобіль. В результаті ДТП постраждала одна людина.