Через зіткнення потягів у Румунії постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє румунське видання Mediafax.ro.

Уточнюється, що потяги зіштовхнулисЯ на станції в місті Плоєшті.

Аварія сталася внаслідок зіткнення вантажного поїзда, що перевозить цукор, з поїздом пасажирським, на якому їхали 50 осіб.

За попередньою інформацією, вантажний потяг проігнорував стоп-сигнал.

Відзначається, що кілька вагонів зійшли з рейок.

Наразі залізничний рух між Бухарестом і Плоєшті припинено.

“Про людей піклуються. Десять постраждалих забрали “швидкі”, ще одного з багатьма травмами за допомогою вертольота доставлять в Бухарест”, – повідомляють в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій.

На теперішній час обставини аварії з’ясовують правоохоронці.