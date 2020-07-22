За минулу добу в Румунії було зафіксовано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом з початку епідемії в країні.

Про це повідомило румунське видання Romania–Insider.

“У Румунії зареєстрували 1030 нових випадків коронавірусу за минулі 24 години. Таким чином, станом на 22 липня загальна кількість випадків становить 40 163″, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що така добова кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом є для держави рекордною.

При цьому в Румунії за останню добу померли від коронавірусу 27 осіб і загальна кількість смертей від цієї хвороби за весь час епідемії досягла 2101.

Нагадаємо, що у Румунії до 15 серпня продовжили заборону в’їзду на територію країни для іноземців, зокрема громадян України. Проте країна дозволила транзит, щоб можна було потрапити до Болгарії з туристичною метою.