В Сальвадорі у дворі експоліціянта знайшли останки, як мінімум, 24 осіб. Однак, їх може бути більше - до 40 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Чиновники повідомили про те, що в могилах може бути до 40 тіл. Більшість тіл належать жінкам та дівчатам. Вже розпочато ексгумацію, яка триватиме ще місяць.

На думку правоохоронців, це можуть бути тіла, які намагалися заховати кілька серійних вбивць, які працювали разом приблизно десять років.

У виданні зазначили, що саме в Сальвадорі один із найвищих показників вбивств жінок через стать серед країн Латинської Америки.

Експоліціянта, 51-річного Уго Ернесто Чавеса затримали в цьому місяці за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки. До цього його засуджували за злочини на сексуальному ґрунті. У вбивстві цих двох жінок експоліціянт зізнався.

Після вироку суду кілька бригад судмедекспертів поїхали обшукати будинок правоохоронця. Він знаходиться в 78 км від столиці країни, Сан-Сальвадору. Вони знайшли на подвір’ї експоліціянта сім ям з тілами. Деякі з них могли поховати ще два роки тому.

Серед підозрюваних у вбивстві цих жінок – поліціянти в минулому, солдати, контрабандисти. Сам Чавес міг вбивати жінок протягом десяти років, маючи статус правоохоронця.

“Він сказав нам, що знаходив жертв в соціальних мережах, а потім спокушував їх, обіцяючи “американську мрію”, – розповіли слідчі.

В прокуратурі повідомили, що серед жертв експоліціянта можуть бути навіть дівчатка, яким 2, 7 та 9 років.