Влада Самоа - країни в Океанії - зафіксувала перший випадок зараження коронавірусом в країні.

Про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.

За словами прем’єр-міністра країни Туілаепу Саілеле Маліелегаоі, інфікованим виявився моряк, який прибув в Самоа з міста Окленд в Новій Зеландії.

Коронавірус діагностували, коли чоловік проходив обов’язковий карантин. При цьому другий його тест дав негативний результат.

Зараз моряк перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле.

Маліелегаоі зазначив, що, незважаючи на те, що в Самоа раніше не було зареєстровано позитивних випадків захворювання, уряд готовий боротися з потенційним поширенням вірусу по країні.

“Тепер у нас є один випадок, і [Самоа] також буде додана до країн світу, в яких є коронавірус”, – сказав він.