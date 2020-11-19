Про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.
За словами прем’єр-міністра країни Туілаепу Саілеле Маліелегаоі, інфікованим виявився моряк, який прибув в Самоа з міста Окленд в Новій Зеландії.
Коронавірус діагностували, коли чоловік проходив обов’язковий карантин. При цьому другий його тест дав негативний результат.
Зараз моряк перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле.
Маліелегаоі зазначив, що, незважаючи на те, що в Самоа раніше не було зареєстровано позитивних випадків захворювання, уряд готовий боротися з потенційним поширенням вірусу по країні.
“Тепер у нас є один випадок, і [Самоа] також буде додана до країн світу, в яких є коронавірус”, – сказав він.
- 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який разом з дружиною повернувся з Італії.