В Сан-Франциско значно зріс рівень крадіжок в магазинах. Грабіжники не зважають на камери відеоспостереження та охоронців.

Про це повідомляє Fox News.

Як правило, об’єктами грабіжники обирають магазини та аптеки, які знаходяться на кутку вулиці. До прикладу, нещодавно грабіжник на велосипеді заїхав в магазин Walgreens, зібрав сміттєвий пакет грошей та різних товарів і виїхав через головний вихід. Все це було зафіксовано на камеру. Крадія досі не знайшли.

Власник магазину Limoncello Italian Market and Deli Джалал Хайдарі розказав, що крадії навідуються до нього вдень та вночі. В магазині та біля нього встановлено 32 камери. Однак, крадії на це не зважають. Як правило, вони забирають гроші з каси та планшети, які використовують при послузі доставки.

Однак, найчастіше, крадії забирають не гроші, а продукти чи інші товари. Відео, на яких крадії беруть якість товари та йдуть назад – найбільш поширені.

За словами власників невеликих магазинів, їм дорожче робити ремонт, ніж вартість вкрадених товарів. Приміром, Хайдарі витратив 23 тисячі доларів на те, аби замінити вікна протягом останнього року.

“До мого магазину вривалися понад 14 разів. У мене є всі поліцейські протоколи, але мені не казали, чи вдалося когось з крадіїв схопити та заарештувати”, – розказав Хайрарі.

Він вважає, що причина крадіжок – окружний прокурор. Він знизив “крадіжки” до 950 доларів. Тобто, якщо крадій візьме товарів на меншу суму – це не вважається крадіжкою.

Екс-комісар поліції Сан-Франциско розказав, що правоохоронці навіть не виїжджають на місце події, якщо йдеться про крадіжку до 950 доларів.

В Сан-Франциско закрили 17 магазинів Walgreens через крадіжки протягом останніх п’яти років. Аптеки мережі CVS закрили дві точки, бо “Сан-Франциско – епіцентр організованої злочинності у сфері роздрібної торгівлі”.