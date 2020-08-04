Про це #Буквам повідомили читачі.
Так, Дубінський був одягнений в футболку, шорти і сандалі найдорожчого бренду у світі Gucci. В Україні такі сандалі Gucci коштують 690 євро.
Фото: Букви
Зазначимо, що показ круїзної колекції Gucci 2019 го року проходив в декораціях рейв-вечірки посеред римського некрополя Алікампа, розташованого в Арлі. Серед моделей були представлені чорні шкіряні сандалі з сітчастими вставками.
“Стилістика логотипу, розташованого на моделі, навіяна вінтажним логотипом SEGA в дусі 80-х, використаного з дозволу Sega Holdings Co., Ltd. Вставки з сірого світловідображаючого матеріалу, зелена гумова підошва висотою 5 см, регульовані ремінці на липучці. Зроблено в Італії”, – йдеться в описі сандалей.
Як розповів очевидець #Буквам, нардепа супроводжували 4 охоронці.
- Раніше повідомлялось, що народний депутат України Олександр Дубінський знімав у центрі Києва відео про те, як їздить велосипедом. Але трохи згодом пересів на Mercedes і поїхав.
- Нардеп від “Слуги народу”, колишній журналіст телеканалу “1+1” Олександр Дубінський вкотре зганьбився, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія. Це не перший і, схоже, не останній скандал за його участі.