Народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського помітили в київському кафе в сандалях Gucci, які коштують 690 євро.

Про це #Буквам повідомили читачі.

Так, Дубінський був одягнений в футболку, шорти і сандалі найдорожчого бренду у світі Gucci. В Україні такі сандалі Gucci коштують 690 євро.

Фото: Букви

Зазначимо, що показ круїзної колекції Gucci 2019 го року проходив в декораціях рейв-вечірки посеред римського некрополя Алікампа, розташованого в Арлі. Серед моделей були представлені чорні шкіряні сандалі з сітчастими вставками.

“Стилістика логотипу, розташованого на моделі, навіяна вінтажним логотипом SEGA в дусі 80-х, використаного з дозволу Sega Holdings Co., Ltd. Вставки з сірого світловідображаючого матеріалу, зелена гумова підошва висотою 5 см, регульовані ремінці на липучці. Зроблено в Італії”, – йдеться в описі сандалей.

Як розповів очевидець #Буквам, нардепа супроводжували 4 охоронці.