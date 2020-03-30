Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв'язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака - Дениса Єрмака.

Про це повідомляється на сторінці Facebook САП.

“У САП прозпочато кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади”, – відзначили в САП.

Повідомляється, що в САП надійшло звернення народного депутата України Гео Лероса про скоєння корупційних злочинів при призначенні конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

У САП підкреслили, що в своєму зверненні народний депутат просить також перевірити причетність керівництва Офісу Президента України до скоєння вказаного злочину.

Відомості про можливе скоєння кримінального злочину внесені в ЕРДР, з ознаками, передбаченими ч.2 ст.369-2 КК України.

Розслідування ведуть детективи НАБУ.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Лео Герус опублікував відеозаписи на яких, людина, схожа на брата глави Офісу Президента Зеленського Андрія Єрмака – Дениса Єрмак обговорювала схеми призначення “потрібних” людей на державні посади за гроші.