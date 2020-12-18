Голові МЗС РФ Сергію Лаврову під час його візиту до Боснії й Герцеговини подарували 300-річну ікону, яка може бути об'єктом української культурної спадщини, вивезеним з Луганська. На цьому тлі, згідно з повідомленнями ЗМІ. розгоряється новий дипломатичний скандал.

Про це повідомляють #Букви.

Днями Лавров відвідав Боснію і Герцеговину. Під час візиту він мав зустріч з президентом республіки Мілорадом Додіком.

Один з найпопулярніших вебсайтів країни, Klix, повідомив 14 грудня, що під час зустрічі Додік подарував Лаврову позолочену ікону, який 300 років, і яка була знайдена на Луганщині.

Згідно з розповсюдженими фото агентства SRNA, на іконі є клеймо з написом “УРСР НарКомОсвіти Укрнаука”, що нібито свідчить про те, що це — оригінал.

Згодом видання повідомило, що посольство України в Боснії й Герцеговині звернулося до Міністерства закордонних справ країни з проханням надати детальну інформацію про цю ікону, оскільки вона може бути об’єктом української культурної спадщини.

Посадовці в БіГ, як і українські чиновники, наразі не коментують цей випадок офіційно.

У коментарі виданню “BBC Україна” речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що посольство спрямувало офіційну ноту.