Про це повідомляють #Букви.
Днями Лавров відвідав Боснію і Герцеговину. Під час візиту він мав зустріч з президентом республіки Мілорадом Додіком.
Один з найпопулярніших вебсайтів країни, Klix, повідомив 14 грудня, що під час зустрічі Додік подарував Лаврову позолочену ікону, який 300 років, і яка була знайдена на Луганщині.
Згідно з розповсюдженими фото агентства SRNA, на іконі є клеймо з написом “УРСР НарКомОсвіти Укрнаука”, що нібито свідчить про те, що це — оригінал.
Згодом видання повідомило, що посольство України в Боснії й Герцеговині звернулося до Міністерства закордонних справ країни з проханням надати детальну інформацію про цю ікону, оскільки вона може бути об’єктом української культурної спадщини.
Посадовці в БіГ, як і українські чиновники, наразі не коментують цей випадок офіційно.
У коментарі виданню “BBC Україна” речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що посольство спрямувало офіційну ноту.
“Про ситуацію нам відомо. Посольство України надіслало офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Також українська сторона очікує на зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями”, — повідомив Ніколенко.
Більше інформації, зазначив речник, буде вже після цієї зустрічі.
Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній вважає, що цей подарунок був певним “політичним жестом”.
“Це такий певний політичний жест у бік Російської Федерації, бо ця ікона саме якраз із тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви. Справді, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися”, — сказав Епіфаній у коментарі “Радіо Свобода“.
- Посольство України в БіГ з липня очолює посол України в Хорватії Василь Кирилич.