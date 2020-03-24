У Саудівській Аравії підтвердили перший смертельний випадок від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє лондонське видання Middle East Eye.

Зазначається, що 51-річний афганський житель помер у місті Медіна.

Представник міністерства охорони здоров’я Саудівської Аравії розповів, що стан чоловіка погіршився наступного дня після ушпиталення до відділення невідкладної допомоги в лікарні Медіни. Чоловік помер у ніч на понеділок, 23 березня.