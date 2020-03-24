Про це повідомляє лондонське видання Middle East Eye.
Зазначається, що 51-річний афганський житель помер у місті Медіна.
Представник міністерства охорони здоров’я Саудівської Аравії розповів, що стан чоловіка погіршився наступного дня після ушпиталення до відділення невідкладної допомоги в лікарні Медіни. Чоловік помер у ніч на понеділок, 23 березня.
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