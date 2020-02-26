Про це повідомляє видання New York Daily News.

Хоча в тексті хвалять жінок священного міста ісламу, губернатор Мекки Халед аль-Фейсал зажадав затримати всіх, хто брав участь у створенні відео, стверджуючи, що воно “ображає звичаї Мекки”.

У той же час багато користувачів соціальних мереж порахували цей крок Фейсала ганебним, інші назвали його лицемірним.

“Це єдина реп-пісня, в якій немає жодної непристойності, образи, порнографічної сцени, наготи … Репер навіть носити хіджаб”, – пишуть користувачі соцмереж на захист дівчини.

Деякі розчаровані подвійними стандартами в Саудівській Аравії.

Наприклад, марокканському співаку Сааду Ламджарреду пред’явлено три звинувачення в згвалтуванні, але при цьому він отримав зелене світло для виступу в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

“Це так типово для уряду Саудівської Аравії – залучити західних впливових осіб (відбілити) режим, але при цьому напасти на справжніх саудівських жінок, які намагаються творчо виразити свою культурну самобутність”, – написала саудівсько-американська феміністка Амані Аль-Ахмаді.