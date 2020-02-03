Про це пишуть #Букви.
Так, на сайті УЄФА опубліковано склад команд країн, які беруть участь у Чемпіонаті світу. В збірній України під четвертим номером грає Володимир Разуванов – він нападник.
Він є срібним призером Чемпіонату Росії, грав в таких клубах: “Спартак”, “Прогрес”, “Діна”.
Варто відзначити, що логотип міні-футбольного клубу КПРФ говорить наступне: “Росія-Праця-Народовладдя-Соціалізм”.
- У грудні 2019 року повідомлялося, що повернення українського футболіста Романа Зозулі на стадіон Вальекас закінчилося скандалом – вболівальники стали викрикувати на адресу Зозулі образи.