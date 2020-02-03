У збірній України на Чемпіонаті світу з футзалу грає Володимир Разуванов - футболіст з російського клубу КПРФ.

Про це пишуть #Букви.

Так, на сайті УЄФА опубліковано склад команд країн, які беруть участь у Чемпіонаті світу. В збірній України під четвертим номером грає Володимир Разуванов – він нападник.

Він є срібним призером Чемпіонату Росії, грав в таких клубах: “Спартак”, “Прогрес”, “Діна”.

Варто відзначити, що логотип міні-футбольного клубу КПРФ говорить наступне: “Росія-Праця-Народовладдя-Соціалізм”.